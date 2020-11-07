小朋友專心聽取虎航阿姨的勤務說明，上了一堂航空體驗課程。（李金生攝）

金門縣府委託台灣虎航舉辦「金門航空體驗營」，今（7）日在金門航空站登場，48名大、小朋友開心近距離與客機合影，還拿著正常飛行時不能碰觸的麥克風，體驗只有機長和空姐才能做的航空播報，歡樂聲讓金門的天空也笑起來。

縣府觀光處規畫，金門航空體驗營今、明2天共舉辦3場次，10月19日開放報名，不到半天即額滿，其中很多是親子一起報名，反應十分熱烈。

今天首場在金門航空站登場，縣府觀光處長丁健剛、虎航董事長陳漢銘帶領觀光小天使「阿特」和台灣虎航的當家網紅「虎將」迎來48名包括縣府招待的金門家扶中心扶幼小朋友、志工和其他家長、小朋友在內的學員，興奮寫在每一個人的臉上。

小小學員也登上台灣虎航A320客艙，來一趟另類「偽偽出國」。（李金生攝）

小朋友也在機場免稅商店了解購物流程。（李金生攝）

體驗營採團進團出方式進行，課程內容有縣府疏運台金航線旅客作業，以及地勤及運務工作、安檢、免稅商店導覽、機場消防班任務、小三通行李轉運系統介紹。

小小學員也登上台灣虎航A320客艙，來一趟另類「偽偽出國」，體驗清點旅客人數、安全裝備示範，客艙服務與突發狀況應變處理，以及安全及搭機小常識搶答外，還拿起在正常航行中，一般旅客不得碰觸的麥克風，體驗航空播報的專業工作。

丁健剛處長說明，航空體驗營活動在台灣收費2500元至3000元之間，縣府攜手虎航提供鄉親最優惠價格，只要300元就可以近距離與客機合影，也能體驗「一日空服員」的工作日常。

陳漢銘董事長也表示，這項在金門航空站舉辦體驗營，完全以桃園機場的作業內容，分享出國的動線設計，讓學員對機場設備和工作執行均有更深入認識，盼望未來還有機會讓更多人參加。

走！登機囉！（李金生攝）

學員站在發動機旁邊，與客機近距離合影。（李金生攝）

(中時 )