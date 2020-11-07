霍建華伸手摸林心如秀髮。（圖／翻攝自秒拍）

44歲林心如和小她4歲霍建華結婚4年，兩人育有一女「小海豚」，先前夫妻倆被拍在街上鬧脾氣，後又傳林心如刪照，使兩人婚變傳言不斷。2天前林心如的父親過70大壽，林心如在父親壽宴上跟霍建華獻唱，一段影片流出，林心如還在老公唱歌時在一旁扭腰擺臀，秀出M字腿，霍建華也伸手摸了林心如的秀髮，相當放閃。

林心如4年前閃電認戀霍建華，後來兩人在峇里島結婚，范冰冰、趙薇都現身，重現當年《還珠格格》三人幫。4年過去，林心如和霍建華多次被傳婚變，最近爆出兩人疑似在公眾場合大吵，有網友毒舌寫下：「期待婚姻失敗收場中」，引來林心如本人回應：「勸你做人善良點，口德很重要！太閒的話可以去念經。」

據《ETtoday星光雲》報導，霍建華當晚演唱了含有妻子名字的〈心如刀割〉，大玩同名哏，開唱前他還拿著麥克風，意有所指說：「真實的東西就是真的，假的就是假的」，隔空回應婚變傳聞，接著和林心如手牽手合唱。微博網友「藍色的霍小月」也曬出一支影片，可見霍建華在唱〈往事就是我的安慰〉，穿著白色短外套、黑色長褲的林心如在一旁熱舞，扭著扭著還擺M字腿，相當性感嫵媚。

而除了林心如和霍建華的婚姻備受討論外，先前霍建華和林心如舊愛林志穎同框也引來熱議，林心如說起初是霍建華和林志穎有件事需要討論，林心如就幫兩人加了微信聯繫，後來變成好友，被問兩人不會有疙瘩嗎？林心如笑回：「都那麼久了，小時候的事情。」

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(中時新聞網)