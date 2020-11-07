汛期後才報到的閃電颱風雨勢不如預期，降雨又多集中在平地而不是上游集水區，對吃緊的南部水情幫助不大，台南市長黃偉哲與水利署長賴建信7日視察南化水庫清淤工程，2人坦言水情的確不樂觀，目前將以民生用水為主，因有越域引水調度，南化水庫還能維持9成水量，但明年一期作灌溉恐有問題，黃偉哲表示，要有最壞的打算。

供應大台南地區用水的曾文、烏山頭、南化水庫目前合計蓄水量約2.64億噸，依南市每日民生、產業用水量約97萬噸來計算尚能支應，但老天若持續不降雨，明年一期作恐怕就得停供停灌。

今年汛期罕見沒有颱風，天公不做美，水情吃緊，曾文水庫僅剩2成3蓄水量。（莊曜聰攝）

台南市長黃偉哲說，從最新的狀況看來，水情並不樂觀，曾文水庫蓄水僅剩2成3左右，往年汛期間的降雨能讓曾文水庫滿2次，今年從來沒有滿過，最壞就是有限水的打算；在灌溉用水方面，秋冬雜作用水量少，但明年的第一期稻作就不樂觀，工業用水部分，像台積電的循環用水就做得不錯，市府跟水利署也合作設置再生水廠，啟用後每天增加數萬噸的水量，對水情也有助益。

水利署署長賴建信指出，水利署及南區水資源局7月起提前部署，包括南化水庫持續從高雄越域引水、加強灌溉用水管理等，省下約1.8萬噸用水，但今年汛期幾乎沒有降雨，影響曾文水庫蓄水，未來清淤、曾文南化聯通管等工程完成後，調度用水將更具機動性，以因應急劇的氣候變遷。

供應大台南民生用水的南化水庫，靠著自高雄越域引水，還維持9成3的蓄水量。（莊曜聰攝）

(中時 )