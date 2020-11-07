弘文高中50周年校慶活動，台中市長盧秀燕受到學生熱情歡迎。（陳淑娥攝）

台中市潭子區弘文高中7日舉辦50周年校慶活動，市長盧秀燕出席表揚傑出校友，並肯定學校辦學績優，期許邁向百年績優學校。學校特別規劃愛心園遊會，募集二手鞋子及文具、衣物物資，販售所得將全數捐助國際舊鞋救命基督關懷協會及泰北漢光小學。

弘文高中50周年校慶活動，包括盧秀燕、教育局長楊振昇、市議員徐瑄灃、周永鴻、潭子區長林國聲均出席，立委楊瓊瓔、江啟臣、市議員陳政顯、賴朝國、王朝坤也派員到場，與弘文高中校長張輝政、家長會長張憶緹及全校師生、校友共同慶祝弘文高中50周年生日快樂。

盧秀燕指出，弘文高中50年以來在歷任校長、教職員工、校友和家長會努力之下，108年度在教育部的各項評鑑都是優等，祝福弘文高中校運昌隆、百尺竿頭，更進一步，邁向百年績優學校。

弘文高中校長張輝政表示，弘文高中50周年校慶以「榮耀舞拾」為主題，舉辦愛心園遊會，設有38個班級攤位，藉由愛心園遊會募集全校師生、畢業校友、家長、社區物資，包括家中多餘的舊鞋、文具及二手衣物等，讓學生學習知福、惜福、造福的精神，深具教育意義，販售所得將全數捐助國際舊鞋救命基督關懷協會及泰北漢光小學，幫助非洲兒童及泰北的學童。

盧秀燕表示，今年50周年校慶，學校特別舉辦愛心園遊會，募集二手物援助非洲、幫助泰北，可見弘文高中不只辦學辦得好，在品德教育、孩子愛的理念方面也特別重視。

(中時 )