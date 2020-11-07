台中市豐原區一名患有重度心智障礙女孩日前一早離家，到傍晚仍未返家，家屬心急如焚報警協尋，豐原警分局派員至女子常出沒地點查看，最後在鄰近的大賣場找到人，順利幫助慢飛天使與家人團圓。

豐原警分局指出，合作派出所警員鄒廷佳5日17時許接獲民眾報案，稱其患有重度心智障礙女兒一早離家至傍晚仍未返家，擔心發生意外，請警方協尋。

員警立即到場了解，心急如焚的家屬向警方透露，其患有重度心智障礙女兒不善言語，常於住處附近游走，平日有網路交友情形，警方一面查詢其網路交友狀況，另一方面通報線上巡邏人員協助搜尋相關特徵女子，並發現該處旁即有一家家樂福賣場。

員警機警的前往請服務台廣播大家協尋，所幸在極短時間內，於賣場中順利尋獲女子，隨即用巡邏車載心急如焚的家屬前來確認身分，並派員一同護送返家。家屬對於警方能立即且迅速地協助民眾，非常感動，不僅大為讚許，並不斷表達深深謝意。

所長李健瑋呼籲，對於失智及無法正確表達個人資料者，家屬要特別留意其動向，必要時在讓其穿戴光亮明顯的衣物，且於衣物上繡上聯絡資料或口袋內放置聯絡方式，亦可自費購置衛星定位系統，以免走失找尋不易。

豐原警方找到女子後，護送她及家屬返家。（豐原警分局提供／陳淑娥台中傳真）

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