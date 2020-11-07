時序進入椪柑產季，台南市農會假日農市11月7日、8日辦理「2020台南蔬果節地產地消展售活動」，主打青皮椪柑搭配當季蔬果及加工品。台南市長夫人劉育菁7日化身主廚，現場製作香腸椪柑風味塔，邀請民眾試吃、氣氛熱鬧。

台南市農會指出，節氣漸涼，柑橘類開始登場，台南市特有的青皮椪柑，是柑橘類中最早採收的水果，目前正值產期，為方便都會地區的消費者購買，特地在假日農市辦理展售活動。因展售活動主打青皮椪柑搭配當季蔬果及加工品，因此也特地邀集區農會、青農、產銷班參與，共同辦理農產品聯合促銷及品嘗活動，並提供限時、限量優惠價促進買氣。

南市府農業局表示，全台椪柑種植面積5349公頃，南市種植面積約902公頃，占全台17％，產量2萬7233公噸，為台灣第三大產區，集中於東山（746公頃）、白河（149公頃）及大內（2公頃）。而台南特有的青皮椪柑已進入產期，雖然果皮還帶有綠色，但果肉多汁甘甜酸爽，展現獨特的椪柑風味，深受消費大眾喜愛。

市長黃偉哲指出，南市11月不僅有青皮椪柑，還有咖啡、番石榴等眾多農特產品，每周六、日上午9時至下午5時，台南假日農市營運期間會展售各種當季蔬果，消費大眾可前往農市可以一次購足。

(中時 )