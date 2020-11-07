自喬治亞州與賓州先後遭民主黨候選人拜登翻盤後，選情落後的美國總統川普連任希望更為渺茫，雖然目前轉向訴諸司法但接連失利。據美媒《CNBC》透露，雖然川普團隊聲明選戰還沒結束，將繼續打司法戰，但多名川普幕僚已私下承認川普沒有明顯的勝選機會。

報導指出，根據不願具名的知情人士透露，就拜登在賓州選票超前川普之後，川普競選團隊雖聲明「選舉還沒結束」，但在幕後已有數位幕僚坦言大勢已去，川普並未有一條明顯的勝選路線。

另外，據《華盛頓郵報》指出，就在川普聲稱還要繼續打司法戰後，並私下呼籲身旁盟友與幕僚公開替他說話，堅持自己還有路可擊敗拜登。不過據兩名知情人士指出，兩天之後，許多幕僚向川普討論如何在非透過發表敗選演說而承認競選失利，也有幕僚向川普建議，如果拜登宣布勝選，川普可以公開聲明承諾會有一個和平的權力轉移。

不過，幕僚團也坦言，他們預期還是會看到川普正如近日以來持續無根據的宣稱「選舉舞弊」，強調選舉結果遭竊；也有一名資深競選幕僚表示，幕僚團並未討論敗選演說。

不過，川普最親近的幕僚仍堅持司法戰要繼續打下去，包括川普密友與私人律師、前紐約市長朱利安尼仍繼續說服總統要持續打選戰，也是大力支持他打司法戰的人之一。

(中時新聞網)