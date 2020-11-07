根據氣象局最新的颱風警報顯示，閃電颱風已經減弱為熱帶性低壓，今（7日）下午2時30分解除海上颱風警報，中央災害應變中心恢復平日三級開設運作，颱風共造成上萬戶停電、3人受傷及51件災情，合計撤離55人次，內政部長徐國勇仍提醒民眾須提高警覺注意安全。

據中央災害應變中心統計，全國停電戶數曾達1萬1347戶，基地台受損屏東縣9處、台東縣2處，共發生51件路樹、路燈倒塌災情，合計撤離55人次。

交通海運部分共停航7航線36航次，包含基隆至馬祖停航2航次、南竿至莒光停航6航次、南竿至東引停航1航次、高雄至馬公停航1航次、東港至小琉球停航8航次、鹽埔至小琉球停航12航次、鵬灣至小琉球停航6航次。

另外，台東縣金峰鄉新興村1人被吹倒帳篷打到腰部受傷、海端鄉台20線車輛遭落石砸中2人輕傷，所幸3人均無生命危險。

徐國勇指出，昨晚因台東縣、屏東縣雨勢影響，造成部分公路因落石封閉，目前已全力搶通中，相關單位應利用多元管道適時宣導民眾知悉，搶險施工人員更要注意自身安全。

(中時 )