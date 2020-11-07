竹南君毅中學連續第3年舉辦苗栗區作文大賽，今年有1千多名各校學生參賽。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南君毅中學增進學生作文能力，日前舉辦苗栗區作文大賽，有國小、國中及高中職等各校學生1千多人參賽，希望藉以提升苗栗子弟閱讀寫作競爭力。

君毅中學近年積極推動君毅幸福工程，引導學生找出適合自己的學習策略，國文科教學團隊為提升學生作文能力，以「心智圖法」快速有效地引導學生進入作文主題、建立文章架構，再依此延伸思考進而去蕪存菁提用適合資訊，有效解決學生難以下筆窘境。

透過心智圖可能來幫助學生整理思路、訓練思考，可讓學生冷靜下來思考深刻的經驗。」君毅中學副校長江政昌說，不管是閱讀還是寫作，從思考文章的5W1 H到起承轉合，結合心智圖讓學生快速掌握重點，釐清腦中思路，並找到寫作好素材。

除了心智圖作文，晨光時間的師生共讀好書，結合心智圖的閱讀護照及校方在圖書館設置「執行功能」工具書專區，都希望學生從閱讀裡找到適合自己的學習策略。

閱讀的力量，也在校園擴散。今年苗栗縣文狀元選拔賽，君毅中學就抱回八年級文狀元及七年級組探花獎。其中得文狀元的林語柔，她的哥哥林禹辰是一百零七年的文狀元。

君毅中學連續三年籌資舉辦理苗栗區作文大賽，今年共計國小267人、國中648人、高中職 98人，共計70校、1013人參賽，希望透過比賽提升苗栗學子作文能力。

(中時 )