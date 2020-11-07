勞動部勞動力發展署中彰投分署辦理「多元風華小時代-熱NOW玩市集」大型聯合行銷活動，今（7）日在台中草悟道熱鬧登場！現場共有35家中彰投轄區「多元就業開發方案」和「培力就業計畫」的執行單位展示成果，除了在地特色美食及農特產品買氣熱絡之外，手作編織體驗及植物拓印，更吸引現場民眾熱情參與。

勞動力發展署長施貞仰今日下午特地到台中，為在地多元培力執行單位加油打氣。她表示，今年因疫情的關係，許多非營利組織及在地產業也連帶受到影響，勞動部除了透過「參與辦理振興在地經濟措施獎勵計畫」，鼓勵目前執行多元培力單位，配合行政院推動振興經濟相關措施，規劃執行行銷及促銷活動，以活絡消費巿場及持續創造失業者在地就業機會。

目前中彰投地區共有76個多元培力單位加入計畫，預計帶動34萬人次參與及促進近5,100萬元的在地經濟消費成長。

為增加民眾活動體驗記憶，主辦單位今年以懷舊風格呈現，活動現場有「美食生活」、「工藝及綜合推廣」、「農特產品」及「手作體驗」共四大區、多達35家單位參與展售；另也規劃小朋友換裝打卡拍照、特色原住民表演及歡樂輪盤問答等互動小遊戲，帶領大家一同體驗多元熱鬧氣氛。

中彰投分署長林淑媛表示，勞動部推動多元就業開發方案和培力就業計畫已邁入第18年，109年共輔導了87個在地民間團體，創造了363個工作機會並促進地方產業發展，也希望透過多元風華小時代行銷推廣這項活動，讓社會大眾瞭解這些在地非營利組織在社區深耕、默默為公益付出的精神，也鼓勵更多人支持，一起為扶持在地特色產業而努力。

(工商 )