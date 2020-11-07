王瞳、艾成今年7月底登記結婚後，7日首度公開合體露面，現身信義區市集活動，艾成一路還緊牽王瞳漫步，夫妻倆放閃無極限。不過婚後王瞳忙拍八點檔《多情城市》，艾成則忙「艾叻沙」新店開幕，夫妻倆幾乎沒時間約會，艾成笑說「剛好今天假公濟私來約會」。兩人7月28日赴戶政事務所登記結婚，但本身為馬來西亞籍的艾成，坦言還沒回去馬來西亞補登記，現在在馬來西亞還是單身。

結婚登記手續僅完成一半，王瞳笑說「馬來西亞還沒有婚姻關係」，艾成自虧「我們回到馬來西亞，就是單身」。艾成透露，因為王瞳要拍八點檔，加上疫情關係，回去、返台都要檢疫，一個月時間就耗掉，現在的確沒辦法回馬來西亞，但結婚登記要在半年內返母國登記，不然會有罰款，現階段他苦笑「只能先準備繳罰款」。

王瞳近期忙拍戲，艾成心疼「她累的時候不吃，吃的時候食物雙倍，就會覺得自己變胖，但明明就很瘦」。新婚後兩人租屋住一起，對於婚後感覺？王瞳說「覺得很踏實，回到家有屬於自己的家感覺」。幸福洋溢的王瞳也說：「學習當一個老婆，學習當一個老公，原本是小姐管自己，現在要為了這個家，現在很多事要精打細算。」

王瞳出道以來薪水全交給家人管，婚後全權收回自己掌管，她坦言有很多要學習，「包括學開發票，每2個月報稅，然後學稅內、稅外，以前搞不清楚。哇！現在才開始學，有一點晚，身旁朋友鼓勵我開始持家，女人就是要學這些，跟許仁杰拍戲也聊這個，他也說要幫老公管理金錢。」艾成讚老婆很節省，王瞳說會用小本子記錄每筆支出。夫妻倆目前財務各自掌管，沒有想幫老公管帳？王瞳說：「目前沒有，他賺的錢還是自己管」，艾成自虧：「我也沒有什麼錢給她管」。

兩人也討論2年內生小孩，王瞳說「盡量啦，想生小孩也不是能生就生，我們教會做試管嬰兒，那是禮物，順其自然，上天給我禮物自然接受」。至於兩人會想辦小蜜月？艾成說「等她這部戲拍完，稍微放鬆一下。」

艾成、王瞳婚後首度同框露面。（許政榆攝）

民視鳳凰藝能藝人7日參加信義區假日市集活動。（民視提供）

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