蔡英文總統今出席「第73屆醫師節慶祝大會暨資深醫師及醫療典範獎頒獎典禮」，蔡總統致詞表示，政府繼續在推動《醫療事故預防及爭議處理法》立法及《醫療法》的修法，希望透過增訂醫師勞動權益保障專章，把其他聘僱醫師的勞動權益，像是工作契約、職災補償以及退休保障等等，能夠納入規範。

總統致詞時表示，下週四就是醫師節，過去三年，她都來和大家一起慶祝，今年更一定要來，一定要當面感謝各位醫護人員，「大家辛苦了」。

總統指出，今年全國都在對抗疫情，醫護人員更是在第一線。中華民國醫師公會全國聯合會也隨時召開應變會議，協助防疫工作，讓整個醫療體系能夠正常運作。她再次感謝所有醫師的努力，也向全國醫界先進表達最深的感謝。

總統說，昨天她剛與今年醫療奉獻獎的得主見面，今天大會也表揚資深醫師和醫療典範。這些獎項都是醫界的榮耀，她特別恭喜所有的得獎人。

總統表示，台灣的醫師不只守護民眾的健康，還協助台灣走向世界。醫療外交一直是台灣的強項，每次她出訪友邦，一定會與我們派駐當地的醫療團交流，他們對友邦朋友的協助和付出，都讓她非常感動。

總統認為，今年台灣能夠有亮眼的防疫外交，也是因為有堅強的醫療衛生實力。這一次全球對抗疫情，包括世界醫師會(WMA)及亞太醫師會聯盟(CMAAO)，都把台灣的防疫經驗分享給世界各國參考。

總統說，就像在媒體上，看到各國收到台灣口罩的畫面，會很高興台灣人的努力，能夠幫得上忙。因為台灣醫界的付出，可以幫助世界上更多人守護健康，這是台灣人共同的價值。在後疫情時代，她期待和大家一起努力，繼續保障全體國人的健康，也持續把台灣的醫療衛生能量，拓展到國際社會。

總統也特別感謝醫師公會全聯會的付出，長期以來對外積極投入國際醫療事務，讓世界看見台灣；對內則是做醫界和政府的溝通橋梁，提供了許多寶貴的建言。

總統提到，這次是她上任以來，第四次來參加這場大會。回頭看，政府推動「多元雙向醫療爭議處理機制」的試辦計畫，預防和降低醫療糾紛，已經執行三年。不僅調處成功率逐年提升，醫療糾紛司法案件也逐年下降。住院醫師適用《勞基法》，也已經實施滿一年。全國7,000多位住院醫師的工時和休假的彈性，也獲得了保障。

總統說，《醫療法》第82條修正草案，從三年前在立法院審議，現在早已經通過，並且落實執行，讓醫療過失責任的認定歸屬，能夠依法明定。這些都是我們一起努力的成果。各位醫師所關心的議題，政府都非常重視，也會持續為開創更好的醫療環境來努力。

總統表示，現在，政府繼續在推動《醫療事故預防及爭議處理法》的立法，以及《醫療法》的修法，希望透過增訂醫師勞動權益保障專章，把其他聘僱醫師的勞動權益，像是工作契約、職災補償以及退休保障等等，能夠納入規範。

總統強調，不論是改善醫師的勞動條件和執業環境，或是提升醫療品質，還有強化健康和防疫安全網，以及打造更完善的長照服務體系，在各方面，都還有很多工作要做。她相信，只要我們齊心協力，會一步步往前走，完成目標，也希望各位醫師繼續給政府支持和協助。

隨後，總統頒贈全國防疫醫師感謝狀、防疫特殊貢獻獎予受獎代表，並表揚行醫70年資深醫師。

(中時 )