基隆社區照顧關懷據點成果展於7日在光隆家商登場，市長林右昌也化身為五星級大廚，帶來一場色香味俱全的上菜秀，並且現場也準備好一盤盤充滿地方特色的料理，要讓千位長者們享受好手藝，林右昌說，基隆現有數十個社區參與社區旗艦計畫，透過「母雞帶小雞」的方式，使社區間彼此學習，從陪伴進而變成伙伴，一起健康促進，活躍老化，讓基隆成為高齡友善的港都城市。

林右昌說，截至9月底，基隆市65歲以上長者的人口比例已超過17％，但很多長者都很健康，希望大家繼續保有活力，參與社會服務，雖然年長但仍很青春，他也特別藉由活動頒獎，鼓勵大家參與社區照顧行動，讓社區、自己以及整個社會都變得更好。

基隆社區照顧關懷據點成果展登場，市長林右昌也化身為五星級大廚，帶來一場色香味俱全的上菜秀。（吳康瑋攝）

社會處長吳挺鋒指出，目前基隆不僅已成為高齡城市，更推估在2023年將會進入超高齡社會，因此社會處積極整合社區力量，關懷服務全市近九成的健康長者，由社工員輔導社區組織及團體成立「社區照顧關懷據點」已有88處，平均每2個里就有一個，服務涵蓋率高，單單108年服務量就達到100萬人次，相較去年成長20萬人次，成果卓越。

吳挺鋒說，市府為擴大普及性照顧，積極鼓勵各據點增加服務時段及項目，踴躍設置C級巷弄長照站，以延伸社區整體照顧模式軸線，讓長輩可隨時至據點參與活動，像這次現場共有89個據點暨旗艦社區、近千名長者熱情出席活動，大伙使出渾身解數，以平時據點提供的「餐飲服務」為主題，希望讓更多的長者們放心、安心的在地老化。

基隆社區照顧關懷據點成果展登場，市長林右昌也化身為五星級大廚，帶來一場色香味俱全的上菜秀。（吳康瑋攝）

(中時 )