以往主跑體育新聞、播報國際新聞的主播黃志豪，5日在美國大選尾聲之際向觀眾告別，將離開7年多的國際新聞舞台，受邀擔任知名醫美集團的邀請，擔任發言人一職，也讓他原本就身兼「愛車主播」的斜槓人生再啟新頁。

黃志豪指出，跑過娛樂新聞，也擔任體育記者，後來投入國際新聞領域，成為專任主播，從沒想過有天會暫別熱愛的新聞工作，但是近年來，媒體生態不斷轉變，新媒體、自媒體的趁勢崛起，也讓他開始思考未來的走向以及轉型的可能性。

「一切必須從零開始，這是相當大的挑戰。」黃志豪提到，相較於生活醫療線記者，醫療產業對他來說，相對陌生許多，因此，當接獲邀請時，他再三思考，最後決定踏出這一步，接受醫美集團的邀請，某種程度也是讓自己走出舒適圈，挑戰自我。

至於投入新的工作領域，YouTube頻道是否會就此打烊，黃志豪回應說，雖然即將接下發言人一職，需要從新開始，但是「愛車主播」的YouTube頻道不會就此關閉，依舊會利用工作之餘，與網友們分享汽車大小事。

邀請黃志豪的醫美集團萊佳形象美學診所執行長許英哲指出，愛美已經非為女性專利，男性對於外表也開始越來越要求，集團近來積極搶攻男性市場，與往北部進行布局計畫，看準黃志豪的新聞播報專業形象，與擁有多年的媒體、公關經驗，因此，決定邀請他出任集團發言人。

許英哲表示，未來黃志豪除了將負責集團的對外發言、公關行銷、醫師品牌形象經營外，也會成為北部拓點計畫的重要核心成員，相信在他的加入下，能為集團帶來不一樣的風貌。

(中時 )