弘光科大承辦第四區居家托育服務中心，今年共有6名托育人員獲獎，其中用心照顧肌肉萎縮症女童4年的李淑如更榮獲特殊貢獻獎，7日在台中市府接受頒獎。李淑如百感交集說，「雖然當保母，但是每個小孩都像是我自己的！」

台中市社會局為了表彰及宣導居家托育服務中心托育人員服務品質與專業素養，每兩年舉辦一次優質托育人員選拔，弘光科大承辦第四區居家托育服務中心，今年共有6名托育人員獲獎。

「雖然當保母，但是每個小孩都像是我自己的。」獲得特殊貢獻獎的托育員李淑如表示，4年前曾經照顧一個女童，發現對方在1歲多時動作遲緩，主動告訴女童父母建議就診時，檢查發現女童罹患肌肉萎縮症。

李淑如說，每次一提到這女孩心裡便百感交集，原本家中只有一個區域鋪上軟墊，後來全部鋪上，就怕女童跌倒撞到頭，塑膠圍欄也聽復健師的建議改成木頭，讓女童可以支撐走路復健，「比我更用心的更多人，從頭到尾我覺得這是應該做得，根本沒想過被提名得獎。」

吳靖淳原本是一個普通上班族，因為喜歡小孩考取證照轉而當保母，她說，以帶自己孩子的角度去帶小孩，獲得家長肯定，就是她最大的安慰。從事幼教工作25年、轉而在家當保母的潘廷蕙說，為了讓孩子有快樂的生長環境，會利用廢棄物製作玩具，紀錄每個寶寶生活點滴，與孩子一起成長。保母董月鳳也同樣會廢物利用製作玩具，她表示，「孩子很單純也是我的啟蒙師，讓我有靈感製作各種玩具」。

擔任保母近6年的陳宜珮則非常注重環境安全與衛生，包括教具、飲食都不能馬虎，很怕孩子感染腸病毒。保母陳佳鈴說，之前在幼稚園擔任老師，常常帶孩子接觸大自然，剛好住家旁邊有公園，便利用自然環境教導小孩。

第四區居家托育服務中心督導陳淑薇表示，109年優質托育人員選拔台中市有6區居家托育服務中心參加，總共16名人員獲獎，第四區居家托育服務中心就佔了6名，分別為李淑如、吳靖淳、潘廷蕙、董月鳳、陳宜珮、陳佳鈴，托育服務人員經過中心輔導，以專業、愛心照顧小孩，更自製兒童專屬玩具，營造獨特托育空間，提升托育專業技能，讓家長放心。

(中時 )