近期繼R路線公車減班之後，基客1003線公車也公告自12月起試停駛半年，不少通勤族叫苦連天，議員林旻勳形容根本「屋漏偏逢連夜雨」，但路線虧損大，連最賺錢的黃金路線，也因疫情，其載客量都慘跌，目前東牆已補不了西牆，暖暖區3位市議員10日將和交通處、業者進行協調。

基隆客運表示，目前自瑞芳發車，開到基隆監理站的1003線，從106年起平日4班、假日不發車，但業者統計今年3月到8月平均每公里僅載客4.5人，據公路總局對客運增減班、停駛處理原則來看，只要1日6班以下，平均每公里載客5人以下，就符合停駛規定，因此基隆客運才向公總提出停駛申請。

基隆客運指出，1003線與同集團中興巴士2021瑞芳到板橋路線、基客787線及市公車402、406重疊率都很高，基隆市區公車老人免費、學生9元，造成路線慘賠，平均每公里載客4.5人，完全失去市場競爭力，公路總局10月中旬同意基客提出停駛，公告1個月後試辦6個月，期間若無不良反映，再辦理營運路線許可證註銷。

林旻勳指出，很多民眾R86搭不到都利用此班到八堵及七堵火車站轉乘，可見得1003線公車還是具備疏解通勤族的壓力的功能，且基客R86線上月開始裁減班，整個運量與班次都減少，若現在1003線公車又要停駛，恐導致暖暖區不少民眾上下班受阻。

林旻勳表示，自己能體諒業者因不堪虧損，才決議撤場，但若直接停駛，地方民眾的乘車權利等同遭沒收，因此10日將會同其他議員正式與業者、交通處協商，希望能讓公車處體制調整，路線重新盤整檢討等市區公共運輸總探討，包含營運成本及負債等，否則未來公車處難保不會被雪崩式財務拖垮宣布破產。

(中時 )