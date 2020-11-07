胃癌致死率超高！外科醫師江坤俊在節目上分享，現代人三餐不正常、壓力大常導致胃潰瘍，而很多胃癌都是從胃潰瘍反覆發作慢慢轉變而成，許多患者都等到吃不下才就醫，其實都是晚期了。因此也分享胃癌早期常見症狀，以及罹癌的高風險族群，若兩者都有，建議要多注意。

外科醫師江坤俊在節目《健康2.0》上分享，胃癌一開始只是小小的潰瘍，對胃的影響其實不大，但隨著狀況越來越嚴重，最後阻塞到胃，導致食物下不去，直到此階段才容易出現明顯症狀，所以臨床上，很多患者都是到非常晚期才來看病。

江坤俊表示，胃痛是現代人的通病，因為平常三餐不正常、壓力又很大，當你覺得上腹部不舒服時，去醫院檢查多是胃潰瘍或是十二指腸潰瘍，但不是所有的上腹痛，都是胃潰楊這麼簡單而已，要小心可能是胃癌。

江坤俊指出，很多胃癌都是胃潰瘍反覆發作，慢慢地轉成癌症的，因此有些胃癌的早期症狀可能和胃潰瘍很像。而胃癌的死亡率非常高，因為所有的癌症都一樣，早期發現沒什麼問題，但若晚期發現癒後就很差，而胃癌常常都是要到晚期才發現。

江坤俊呼籲，在日常生活中要小心一些「胃癌初期」常見的症狀，包括上腹部脹氣和疼痛、噁心嘔吐和反胃（類似胃食道逆流）、食慾減退、貧血。但因為這四個症狀很常見，因此也不要過度擔心害怕，通常是有症狀加上屬於高危險才需要特別擔心。

江坤俊透露「胃癌的高危險」有4種，包括慢性胃炎患者和長期胃潰瘍患者、擁有胃癌家族病史、動過胃切除手術的人（無論切除原因為何）、年長的男性，因為台灣人罹患胃癌的好發年紀是50至60歲，而男性得到胃癌的機率為女性2至4倍。

江坤峻也提醒，有胃癌的可能症狀，加上符合某些危險因子，建議即早去檢查，早點發現，早做治療，預後狀況就會比較好。另有許多民眾怕做胃鏡檢查，但現在有自費無痛胃鏡可選擇，因此「千萬不要畏懼做胃鏡，錯過治療胃癌黃金時間。」

(中時新聞網)