美國總統大選，拜登和川普仍在關鍵州拉鋸。隨藍移現象發酵，拜登在喬治亞州反超川普，內華達州也保持領先，川普連任前景日益黯淡。中正大學政治系教授蔡榮祥表示，若拜登勝出美國將秉持「戰略模糊」處理台海問題，一改過去川普將美中台關係切割為「美中」與「美台」關係，而是把三方融合以通盤思考；台灣在三方中相對弱勢，未來恐遭邊緣化，綠營政府必須繃緊神經正視此問題。

根據香港媒體《中評社》報導，亞洲政經與和平交流協會6日舉辦「美國大選後的亞太安全」研討會。蔡榮祥指出，若川普連任政策方向不會有太大改變，然一旦由拜登勝選，美中台三方的狀況將可能截然不同。蔡分析，拜登曾任歐巴馬副手，應會帶領美國重回多邊主義，如此美中也將開啟更多合作空間，這些對台美關係都有直接影響。

蔡榮祥強調，台灣之所以能與美國重拾1979年斷交以來的熱絡互動，關鍵在於川普將美中台關係切割為「美中」與「美台」關係，將中國大陸因素摒除在外，故無論軍售或法案都得以順利通過。但這一切的「升溫」，可能將在拜登上台後退卻。

對此，蔡榮祥警告，拜登在選舉期間已被川普貼上「親中」標籤，短期內不會馬上向中國大陸靠攏，但「回歸傳統」卻是必然。拜登主政後，必會通盤思慮美中台三方關係，中國大陸將成重要因素，台美一定無法持續升溫，而台灣在三方關係中相對弱勢，恐遭邊緣化。

(中時新聞網)