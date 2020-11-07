賴清德參觀比賽隊伍作品。（趙雙傑攝）

第30屆醫療奉獻獎今舉行頒獎典禮，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等人受邀出席，賴清德表示，這項獎項不是頒給醫術高明或病人最多賺最多錢的醫生，而是表彰醫師奉獻精神，他代表蔡英文總統感謝得獎者在偏鄉或特殊領域貢獻。蘇貞昌也感謝厚生會創會以來，作為醫界與政府溝通橋梁，並給予政府指教建言，讓台灣能彙整各方意見往前走。

賴清德表示，身為醫界一份子，對醫療奉獻獎感受很深，得獎者是表揚其醫師奉獻精神，從得獎名單就能看出來，例如今年受獎最資深的林永哲醫師，專注心臟及血管研究工作，退休後到偏鄉推廣醫療教育。另外，屏東牙醫師公會，長期在偏鄉從事牙醫教育，並給予治療，數十年如一日，令人欽佩。

賴清德說，今年得獎者都是台灣訊料醫療人員扛起責任，符合蔡英文總統所說，今年新冠肺炎期間，我們不僅有能力做好防疫工作，守護國人健康，還向國際社會伸出援手，表達「Taiwan can help」，相信台灣醫療人員能像過去傳教士來到台灣，去國外幫助其他國家的民眾。

蘇貞昌也感謝醫療人員奉獻，蘇貞昌說，新冠肺炎席捲全球，超過4200萬人確診、1200萬人死亡，許多國家甚至鎖國、禁止集會，台灣現在可以辦大型慶祝活動及頒獎典禮，這是全體國人一起努力，尤其要感謝第一線醫護人員，扛下責任、任勞任怨，讓台灣守住疫情，鞠躬向醫護人員致謝。

談到頒獎對象醫師朱樹勳，蘇貞昌說，他跟朱樹勳都是屏東子弟，讓他與有榮焉。另外，山地偏遠巡迴醫療及身心障礙醫療服務團獎項，得獎者為屏東縣牙醫師公會理事長江紘宇，蘇貞昌笑稱，江紘宇雖然是他的表弟，但他不是評審委員，沒有內線交易，直到看到得獎名單才得知。

(中時 )