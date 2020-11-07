美國總統大選陷入膠著，儘管民主黨候選人拜登距離過半的270張選舉人票僅差6票，且大幅領先現任總統、共和黨候選人川普50張選舉人票，不過川普仍不願認輸，打算改走法律途徑，奮戰到底。美國大選全球矚目，網路上已有梗圖流傳，最新的一張是北京「紫禁城」百年神預言，早預測拜登將贏得大選，網友諷難怪川普這麼不喜歡大陸！

網友頗具巧思的創意，以拜登（Joe Biden）為發想。先談談「紫禁城」，其英文是「Forbidden City」，意思是禁止（尤以法律為主）的城市；把Forbidden拆開來，變成「For Bidden」，和拜登的姓氏只差一個b，組合起來變成「For Biden City」！

紫禁城的英文名被網友kuso，暗示拜登將贏得大選。（翻攝網路）

1420年落成的紫禁城，在近代被賦予英文名後，竟巧妙地和2020年的美國總統大選扯上關係，足足600年前的「神預言」被網友瘋傳，大推這串說文解字很有想像空間。

川普執政4年，近兩年與大陸政府關係惡劣，一般認為，拜登若勝出，可望改善美、中雙邊關係。網友甚至幫「For Biden City」下了一段註解：大陸將為知名地標（紫禁城）更名，對於拜登贏得這場選舉表示歡迎。

(中時新聞網)