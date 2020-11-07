台南市政府農業局動物防疫保護處7日在國立成功大學舉辦「我愛毛孩，同遊府城」動物保護宣導活動，市長黃偉哲也帶著自己的毛小孩「黑妞」出席。活動中，黃偉哲巧遇民眾遠從高雄前來參加，還拿出自己的寵物陸龜、球蟒與黃偉哲合影，由於黃偉哲一手拿蛇、一手捧龜，讓在場民眾忍不住笑說，與一足踏龜、一腳踏蛇的玄天上帝有幾分相似。

黃偉哲7日出席活動表示，南市努力推動流浪犬結紮及認養，並推出各類型工作犬，不管是學校、派出所等公部門，皆有認養校園犬、波麗士犬等。另外，也有許多咖啡店、簡餐店等認養「喵星人」，當作鎮店之寶，因此盼藉由今日活動，喚起民眾愛護毛小孩、認養毛小孩的愛心。

黃偉哲也帶著自己的毛小孩「黑妞」參加。（李宜杰攝）

南市府農業局主任祕書吳威達則表示，希望透過宣導活動，推廣認養流浪動物、落實寵物登記、犬貓絕育、狂犬病疫苗施打等觀念，學習與動物的相處之道。

今日活動現場有免費犬貓健診、寵物登記、狂犬病及七合一疫苗注射、動物造型紙黏土及手工皂教學等活動，包括台南市寵物商業同業公會、社團法人中華民國保護動物協會、台南市保護動物協會、瑞復益智中心等單位皆出席參加，為動保盡一份心力。

台南市長黃偉哲7日出席動保宣傳活動，巧遇民眾帶著陸龜、球蟒參加，並邀請黃偉哲與寵物合影。（李宜杰攝）

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