2020新力旺企業女子壘球聯賽總冠軍系列賽今（7）日在台北市青年公園棒球場開打，首場形成打擊戰，雙方互有領先；福添福嘉南鷹在6局下灌進4分大局逆轉超前，終場就以9比6力克衛冕軍新世紀黃蜂，系列賽拔得頭籌。

此役嘉南鷹打線發威，擊出9支安打，包括李思詩3局下3分全壘打扳平比數，林志霙5局下陽春炮助球隊二度取得領先。還有開路先鋒楊依婷4打數4安打，第6棒柯佳慧在第3及第6局帶有打點的適時安打，此役她共有3分打點；全場嘉南鷹總共攻下9分，將打擊火力極大化。

嘉南鷹隊柯佳慧兩支適時安打有3分打點，貢獻度亦佳。（中華壘協提供／廖德修台北傳真）

新世紀黃蜂共有12支安打，比嘉南鷹還多3支，但沒有全壘打，長程炮火不如對手；即使如此，比賽前半段黃蜂仍佔上風。1局上潘竹瑜安打上壘後，林鳳珍擊出三壘安打，加上卡爾森（Kaisey Carson）的二壘安打，黃蜂先攻下2分，第3局上再添1分，比數形成3比0，是全場領先最多的時候。

接下來雙方相互超車，6局上卡爾森適時安打攻下2分，黃蜂又取得6比5領先；不過6局下一口氣丟掉4分，又被嘉南鷹反超。7局上2人出局黃蜂攻佔滿壘，可惜呂雪梅擊出內野滾地球出局，比賽結束，嘉南鷹以9比6拿下系列賽首戰。

投手方面，嘉南鷹由邱安汝擔任先發，包括再上場一共投5局，送出5次三振、失3分，藉由隊友火力掩護拿下勝投。

黃蜂由卡爾森先發，投2.1局失3分後轉任三壘手，由朱怡珊和施彩芸接手，但都無法壓制福添福嘉南鷹打線，再失6分，最後由施彩芸承擔敗投。

(中時 )