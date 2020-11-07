美國總統大選戰況激烈，川普在數個搖擺州遭拜登逐漸逆轉，台灣「川粉」激動不已，且根據台灣民意基金會，10月的調查顯示已經有過半數的台灣成年人樂見川普連任。對此，密切關注美國大選的台灣民意基金會董事長游盈隆今(7日)在臉書分析，台灣人為什麼樂見川普總統連任的三個原因。

游盈隆今(7日)在臉書寫下，美國總統大選究竟鹿死誰手？目前拜登較具優勢，但票還沒開完前，以及相關爭議還沒釐清前，一切都還在未定之天，「2016年川普意外當選總統，大多數世人感到訝異，他上任後我行我素、打破成規、爭議四起，『川普主義』（Trumpism)一詞不徑而走。」

游盈隆指出，根據台灣民意基金會今年八月和十月的全國性民調，台灣成年人多數期盼川普連任，他認為大多數台灣人之所以樂見川普連任，主要有三原因，分別是第一，台灣會比較安全，比較不會被中國大陸欺凌；第二，台灣比較有機會能有尊嚴的立足國際社會；第三，比較有機會不再是亞細亞的孤兒。

最後，游盈隆說，「一言以蔽之，公開挺川普是表達一種不想永遠當亞細亞孤兒的想望。」對此，有網友則認為「還好吧！離開了虛幻的網路，在真實的台灣，根本沒有幾個人在討論美國的大選」、「川普是政治家！非是政客！也是台灣人心中的英雄！」

(中時新聞網)