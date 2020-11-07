世界宗教博物館《道與藝合–道教與文學藝術特展「與神仙對話」》，11月7日開展。（世界宗教博物館提供）

世界宗教博物館19周年慶暨《道與藝合–道教與文學藝術特展「與神仙對話」》，今（7日）在新北市永和區世界宗教博物館揭開序幕，跨宗教代表們以各宗教語言獻上祝福，提前為9日的世界宗教和諧日朗讀祈禱文。

靈鷲山開山住持暨世界宗教博物館創辦人心道法師，也獻聲帶領1分鐘平安禪，回向全球新冠肺炎災疾消除，地球平安，生態和諧。天主教台北總教區榮休總主教狄剛讚歎「世界宗教博物館，是人類的珍寶！」特別致贈跟隨他多年的牧杖，由宗教博物館陳國寧館長受贈並回贈感謝狀，為感謝主教捐贈聖物，心道法師也贈送「心和平、世界就和平」墨寶做為宗教交流禮物。

世界宗教博物館發展基金會執行長釋了意法師致詞表示，感謝各宗教領袖今天來參加世界宗教博物館19歲的生日，共創愛與和平的世界。同時也歡迎大家好好欣賞這次的道教特展，透過展覽可以綜覽台灣民間信仰的藝術文化以及愛的傳遞。

天主教台北總教區榮休總主教狄剛（左）將聖物牧杖，捐贈給世界宗教博物館，由館長陳國寧（中）、世界宗教博物館發展基金會執行長釋了意法師（右）接受。（世界宗教博物館提供）

參加跨宗教祈福代表包括：天主教台北總教區榮休總主教狄剛、教廷大使館代辦佳安道、天主教台北總主教公署林之鼎神父、中華道教總會秘書長張肇珩、中國回教協會代表倪國安、中華民國一貫道總會秘書長謝遠智、臺灣基督東正教會神父李亮、國際佛教聯邦共同主席張玉玲、生活的藝術發展協會執行長廖碧蘭、財團法人台北市猶太教會拉比Leon Fenster、錫克教Ravinder Singh、中華天帝教總會秘書長劉曉蘋、巴哈伊教台灣總會秘書處代表賴昭慧等人。

另外，文化部政務次長蕭宗煌、海地共和國大使館庫珀大使、中華民國外交部歐洲司副司長陳詠韶、新北市文化局副局長于玟、新北市民政局主任祕書胡合鎔、永和區長陳怡君、中和區長賴俊達等人也到場祝賀。

此外，配合館慶，即日起至明年4月11日，推出《道與藝合–道教與民間文學藝術展》，共分3個展覽：道教與民間藝術展、威遠壇二百周年紀念展、六十甲子籤詩畫展，由李豐楙、林振源、吳永猛3位策展老師精心規劃，是一次非常難得的大型道教特展。

世界宗教博物館館長陳國寧表示，宗博館成立已19年，有4千多件典藏文物，今年邀請專家來館逐一盤點和分級，道教跟民間信仰文物佔了1500多件，被評為一級文物有500多件，這些珍貴的收藏品，今後可運用在展覽、教育推廣、文創產品設計各方面，這次道教與民間文學藝術展中的文物，多選自本館重要藏品。

台灣民間信仰非常豐富，街頭巷尾有神明，奉祀的神明就有200多種，民間供奉神明多因其生平貢獻社會良多，他們的故事多屬忠孝節義，啟迪社會大眾的社會倫理與人格，宗博館透過道教展銓釋這種民族精神。

道教與文學藝術展，展區共分為八仙慶會、大聖西遊、靈官護法、玄帝修行、封神演義、天界翱翔、地府遊冥、人間祈福等8個主題，充份展現神道信仰、民間文學與工藝。威遠壇兩二百周年紀念展，呈現威遠壇完整的道壇歷史傳承及道法二門介紹，以實地搭設道場、法場及道壇，引領觀眾瞭解道壇文化。六十甲子籤詩畫展，吳永猛教授根據原卦詞句，另寫平仄絕句，展出60幅作品，清楚表達籤詩意涵，把流傳久遠的六十甲子籤詩翻轉為藝術創作。

道教特展系列專題講座與主題論壇也將陸續登場，歡迎對道教文化藝術有興趣的朋友踴躍參加，活動報名：https：／／reurl.cc／WLb2l5

世界宗教博物館19周年慶，特別舉辦跨宗教祈福會，與會貴賓合影。（世界宗教博物館提供）

靈鷲山開山住持、世界宗教博物館創辦人心道法師特別致贈「心和平，世界就和平」墨寶，給天主教台北總教區榮休總主教狄剛。（世界宗教博物館提供）

(中時 )