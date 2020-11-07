周杰倫在社群平台感謝20年來支持他的歌迷，也預告即將推出新專輯，還笑說自己找不到對手。(圖/ 摘自周杰倫IG)

亞洲天王周杰倫從出道時，他的音樂就受到肯定，更叱吒樂壇20年，地位已難以撼動。最近周杰倫在社群平台感謝20年來支持他的歌迷，也預告即將推出新專輯，還笑說自己找不到對手；有網友忍不住留言虧他，意外釣出本尊6字精闢回應。

周杰倫昨（6）日在Instagram曬出一張臉戴黑色口罩的自拍照，聊到自己出道20年，向一路支持他的歌迷致謝，更表示經常看到大家詢問何時推出新專輯，他對此也正面地說，「哥有的MV都拍好了，只是在等其它首歌，別急」。

有網友忍不住留言虧他，意外釣出周杰倫6字高EQ回應。(圖/ 摘自周杰倫IG)

另外他也分享溫習老歌的心得，始終佩服自己能做出那麼棒的音樂，忍不住笑說，「目前暫時找不到對手，所以哥繼續Chill一下」。

粉絲們見到偶像親自證實正在籌備新專輯都很開心，也紛紛恭喜周杰倫出道20年；但他「沒對手」的霸氣喊話也讓不少網友驚訝，開玩笑虧他「驕兵必敗」，沒想到成功釣到本尊高EQ回應，「我不是兵，謝謝」，讓眾人見識到他的氣度，更有粉絲大讚，「周杰倫是音樂皇帝」、「杰倫哥是音樂皇帝，不是兵」、「杰倫是王」。

(中時新聞網)