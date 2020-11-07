為展現政府多元就業計畫推動的成效，勞動部勞動力發展署中彰投分署7日在草悟道舉辦「多元風華小時代、熱NOW玩市集」聯合行銷，總計吸引35家中部地區多元就業開發方案、培力就業計畫執行單位擺攤秀成果，現場宛如嘉年華會，吸引許多民眾選購。

以「風華小時代」為主題的多元就業方案成果展熱鬧展出，會場規畫有美食生活、公益及綜合推廣、農特產品與手作體驗4大區，場內布置充滿濃厚懷舊風格，不少大人帶著孩子現場換裝、拍照打卡，並參與各項互動小遊戲。

勞動力發展署中彰投分署長林淑媛表示，中彰投分署今年共輔導87個在地民間團體成為多元培力執行單位，成功創造363個就業機會，盼透過這樣的活動推廣與行銷，幫助民眾了解這些非營利組織深耕社區、默默付出的工藝精神，也鼓勵更多人一起為扶植在地特色產業而努力。

到場打氣的勞動力發展署署長施貞仰則說，多元就業方案推動18年來，已成功安置15萬人次就業，許多失業勞工、二度就業的婦女進入NGO團體中獲得培訓、重新適應職場，其中有7成轉銜到一般職場，創造政府、失業勞工與民間團體三贏。

立法院副院長蔡其昌也到場、以行動力挺多元就業方案，他肯定勞動部透過聯合行銷的方式，讓大家了解這些團體與勞工努力過程，並呼籲民眾多多捧場。

勞動力發展署中彰投分署在草悟道舉辦「多元風華小時代、熱NOW玩市集」聯合行銷活動，現場氣氛熱鬧。(林欣儀攝)

(中時 )