華裔女星白靈在《墮胎師》中深刻詮釋遊走法律邊緣的「墮胎手」，以此片入圍第57屆金馬獎最佳女主角獎，定居洛杉磯的她將出席金馬頒獎典禮盛會，因此早早來台，要先挺過隔離這一關，對個性活潑大膽愛熱鬧的白靈來說，被關住是頗辛苦的事情，因此她開始在社群更新隔離日記，如今已進入第4天，只能說天天都是活色生香，堪稱最好看的隔離日記。

白靈為參加本屆金馬獎頒獎典禮，先行來台接受隔離，如今已是第4天，但她表示已完全不清楚到了第幾天，因為已完全失去時間概念，「很快地我就忘了我叫什麼名字了吧，或是忘了我為什麼在這家酒店待這麼久的時間」。

她隨文附上今天的照片，穿著桃紅色半截小背心搭配同色系印花瑜珈褲的她，在大大的落地窗前或盤腿或擺pose，享受晴朗的陽光，但比起豔陽，她胸前激凸大洩春光，反倒吸睛，白靈說今天非常美好，因此分享三張自己從房間俯瞰台北市的美麗照片，「我在21樓，幾乎能看到整個城市，車水馬龍，交通相當繁忙」。

但白靈覺得如果日日夜夜看著這景致，也會變得一般，如今覺得又熱又缺乏新鮮空氣，台北仍處於夏天，「如果我能跳出窗外，乘著空氣去擁擠的北市美食廣場吃點台灣小吃就太美好了，可惜玻璃太厚，我也不想打破啦！從窗台往下看，還是很嚇人的」。

不能出門的白靈，只能想像自己到沙灘踏浪、呼吸新鮮空氣，很想開開窗戶，「好想週末走在台北當地小巷弄吃小吃，而不是獨自待在飯店房間」，還說警察每天都會打給她，但她又不能見到對方，也見不到問她體溫、送餐的這些每天跟她交談的人，而平時的週末，她大多會跟朋友出門吃飯或看場電影，如今只能撒嬌跟粉絲說：「今天是週末，你能來帶我出去走走嗎？」，而本日隔離日記最後，白靈分享了內心感受：「生活是個禮物，可能的話，盡情享受它吧，因為失去它時，你會很想念。沒什麼比自由行走與呼吸新鮮空氣來得重要了」。

(中時新聞網)