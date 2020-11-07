苗栗縣政府與旺旺集團7日下午在文化觀光局中正堂，舉辦「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會，向在場800多名社福志工致敬。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府與旺旺集團7日下午在文化觀光局中正堂，舉辦「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會，向在場800多名社福志工致敬。（巫靜婷攝）

感謝志工朋友在疫情期間辛勞付出，苗栗縣政府與財團法人旺旺文教基金會、中國時報、中視、中天電視7日下午在文化觀光局中正堂，舉辦「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會，邀請藝人演唱多首膾炙人口的經典名曲，向在場800多名社福志工致敬。

旺旺中時集團自2013年起，於全台巡迴辦公益演唱會，今年再次發揮社會企業責任，連續第3年到苗栗縣辦理公益演唱會，以音樂、歌聲傳遞愛與關懷，倡導社會善良風氣，感謝志工的無私奉獻，活動由小陶子擔綱主持，邀請鳥來嬤吳敏、南方二重唱、民雄、甲子慧、盧學叡輪番獻唱，現場反應熱烈。

苗栗縣長徐耀昌表示，目前全縣的志工逼近2萬人，社會處持續努力，希望讓每個鄉鎮村里處處都有志工服務，前陣子舉辦了2場志工表揚活動，其中1名在部立苗栗醫院的志工，服務總時數達1萬3821個小時，令人印象深刻，志工的用心讓人感同身受。

徐耀昌感謝旺旺集團沒有忘記苗栗，去年送苗栗縣府1輛福斯的高頂復康巴士，今年防疫期間也捐贈水神抗菌液及製水機，指旺旺董事長蔡衍明雖心直口快，卻是正派的企業家，尤其中天關台爭議，他認為每個人都有想看的電視台，期盼正義之聲能獲得大家鼓勵。

旺旺文教基金會主任周哲仁表示，公益活動若沒有志工貢獻，很難運作的好，推廣志願服務概念，公司也成立志工團，參與的員工必須通過受訓才能得到志工服務證；旺旺公益演唱會今年已邁入第13場，表演安排的歌手都沒有拿酬勞，僅領取車馬費，感謝藝人朋友共襄盛舉。

(中時 )