「目前捷運委託北市來經營，但虧損仍是新北負責，會不會覺得很冤，如果未來接回來自己經營，有什麼方法可以轉虧為盈」有媒體問到。侯友宜說，捷運並非是以盈利為目標，現在的狀況完全能夠體諒。

侯友宜說，捷運委由台北經營，一開始大部份都是虧損，必須要達到一定的量，才能夠轉虧為盈，捷運並非是以盈利為目標，所以現在的狀況完全能夠體諒，未來收回營運也是要面對同樣的狀況，將會負起責任讓更多人來搭乘。

另外有媒體提到，針對捷運環狀線的部份，其實是新北市出資比較多，但柯市長拋出「空殼」一說，會不會覺得新北市被「吃豆腐」。侯友宜則回應，捷運絕對不是以盈利為最主要的目的，是要讓市民有一個便捷快速的交通，所以新北市一定會扛起責任，讓市民有一個舒適、便宜又方便的捷運，現在初期營運都是以虧損為開始，但是只要努力營運，讓愈多人來搭乘，未來一定有機會轉虧為盈。

(中時 )