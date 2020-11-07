韓國觀光公社台北支社超前部署疫後的韓國旅遊，推出「韓國想見你」系列活動，11月以大邱、務安二城市為主題，舉辦台北與台中快閃趴和網路活動。其中，台中首場快閃趴今（7）日熱鬧登場、吸引大批民眾前來參觀，免費品嘗炸雞、年糕等韓國小吃！

台中首場快閃趴活動連續於今（7）、明（8）兩天假日舉行，每天現場活動從下午1點至晚上8點，在新光三越與大遠百中間廣場舉行，現場介紹如何利用大邱、務安機場順遊大邱廣域市＆慶尚北道、暢遊光州廣域市＆全羅南道，為疫後的韓國之旅預先準備。

此外，現場民眾還可體驗換穿韓服，與大邱、務安知名景點拍照打卡；也可憑活動入口登機證，兌換炸雞、年糕，品嚐韓食。活動舞台區還有精彩的韓國大頭娃娃KPOP舞蹈表演、韓國傳統舞蹈「杖鼓」表演，還有偽出國拍貼機等設施，開放民眾免費參觀！

主辦單位表示，即日起至12月3日前，只要到活動網站參加闖關遊戲或填寫問券的消費者，都有機會參加抽獎拿掃地機器人、藍芽耳機、咖啡券等808項好禮。

韓國觀光公社帶領大邱廣域市駐台觀光推廣辦事處、大韓航空、韓亞航空、真航空、德威航空、濟州航空等，共同舉辦大邱、務安台中＆台北快閃趴活動。

韓國觀光公社台北支社姜性在代支社長表示，台灣朋友已經很熟悉首爾、釜山、濟州這三個地方的風光，但韓國還有很多具有地方特色的旅遊目的地，而且還可以從台灣直飛到各個城市。特別是通過大邱、務安國際機場可以直達完整保存韓國傳統文化原型的慶尚北道、美味之鄉全羅南道。

「雖然現在無法出國，但我們希望藉由這次活動，讓台灣朋友感受到韓國地方城市的魅力，也希望大家疫後有機會可以利用大邱或務安機場實際訪問韓國，感受更多不一樣面貌的韓國。」

(工商 )