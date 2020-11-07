「2020豐庶之原 蔥滿柑味」7日在豐原登場，台中市長盧秀燕力推「台中好橘」。（陳淑娥攝）

「2020豐庶之原 蔥滿柑味」7日在豐原登場，台中市長盧秀燕力推「台中好橘」。（陳淑娥攝）

「2020豐庶之原 蔥滿柑味」活動7日在豐原登場，台中市長盧秀燕出席頒發109年度台中市優質椪柑競賽得主及「小小神農獎」得主等獎項，感謝豐原區農會多年協助農友行銷農特產品，配合市府推動食安、食農教育，活動現場熱鬧非凡。

「2020豐庶之原 蔥滿柑味」活動在田心公園登場，由農業局輔導豐原區農會舉辦，包括盧秀燕、市府副秘書長陳如昌、農業局長蔡精強、立委江啟臣、市議員張瀞分、陳本添、豐原區長洪峰明、豐原區農會總幹事蔡森揚等都到場共襄盛舉。

盧秀燕表示，感謝豐原區農會多年協助農友行銷農特產品，配合市府推動食安、食農教育，市府持續推廣「3章1Q」，呼籲消費者認明「台中好橘」標章，支持在地優質農產品。

豐原區農會總幹事蔡森揚表示，台中椪柑栽培面積約1370公頃，年產量約2萬4000公噸，作為台中外銷果品之一，每年產值高達7億元，現在正值盛產季節，歡迎民眾踴躍購買。

農業局指出，小小神農競賽由評審評分及民眾票選，選出心目中的牛番茄小小神農，將學校所種植的牛番茄做為家政班創意料理競賽主食材，搭配牛番茄米食三明治DIY，從產地到餐桌體驗完整食農教育；此外，還有小小農夫市集、三章一Q在地農特產品展售會，豐富多元。

豐原區農會指出，為讓消費者區分台中柑橘與南部柑橘的不同，也增加對台中柑橘的品牌印象，今年度農會承接台中市農業局輔導行銷計畫，設計台中好橘LOGO意象，共同推出精緻禮盒包裝，選用友善環境及具產銷履歷椪柑，包含25A禮盒裝(8顆入)及23A袋裝(8顆入)兩種尺寸，將上市至全台家樂福、愛買及大潤發。

(中時 )