許多剛出社會的年輕人，身上都背負著學貸的壓力。而日前就有位出社會工作3年的女網友表示，自己工作到現在的存款加起來只有10萬多元，而她也列出開銷「錢賺得少就算了，省也沒有省到哪裡去」，感嘆自己真的超級慘。沒想到貼文發出後卻引起兩派網友戰翻。

女網友在「Dcard」上已「工作3年只存了10萬多元」為題說明，自己剛出社會時薪水只有23k，而過了3年的時間，薪水雖漲至28k，但她看看自己的戶頭存款卻只有10萬多，讓她不禁感嘆是否太晚才意識到存錢的重要性，「太晚才意識到要好好存錢，如果每個月存5000好了，3年應該也要有18萬啊！」

原PO接著列出自己每月的固定開銷，車費1280元、保費3000多元，而學貸同樣也是3000多，電話費688元，吃飯7000元，最後生活用品、衣物、娛樂 2500多元。這些零零總總的金額列出後，讓原PO灰心的說自己現在的情況「真的很慘」。

貼文發出後有網友認為，吃飯以及手機費用都太高「能省則省，吃飯7000太高了」，不過大部分網友都認為原PO身上還有學貸要還，這樣的存款情有可原「不要難過啦，有學貸要存錢本來就不是容易的事。至少你有要存錢的觀念」、「工作2年也是存超少，學費就繳了20萬，根本存不太到錢，有夠窮」、「別氣餒一堆人10萬都沒有，等學貸還完就會存快一點」、「至少還有存到錢，總比什麼都沒存到的人好」。

(中時新聞網)