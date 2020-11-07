始建於清嘉慶九年（西元1803年）、已超過200年歷史的宜蘭礁溪協天廟傳出管委會主委鬧雙胞事件，已卸任的前主委吳朝煌指控前副主委吳宏昱在被開除信徒代表資格後竟自辦選舉，成了新的管委會主委，與廟方正式舉辦選舉所產生的新主委打對台，因而對吳宏昱提出選舉無效及偽造文書訴訟；吳宏昱則表示，當初管委會開除他信徒代表資格的過程有問題，自己當選新主委則已經得到縣府認可，對於全案進入官司，就靜待法院判決。

協天廟前主委吳朝煌指出，原先的管委會成員及信徒代表在今年6月初任期屆滿，但因故延至7月初才舉辦信徒代表選舉，但前副主委吳宏昱竟直接帶人進出圈票處，明顯違反《人民團體選舉罷免辦法》，管委會在8月15日召開第12屆55次會議，會中決議開除行為不當的吳宏昱信徒代表資格，7月初舉辦的信徒代表部分選舉也屬無效，管委會隨後舉辦選舉，選出新的管委會主委；不料吳宏昱竟自己在廟外召開信徒代表大會，甚至自辦選舉，成了協天廟的管委會主委，還另刻協天廟大印，將部分廟方資產轉入新的管委會名下，因而對吳宏昱提出告訴。

被控告的吳宏昱則喊冤說，7月1至4日在協天廟廣場舉行的信徒代表大會及選舉相當圓滿，過程中也沒有人提出異議，管委會也認為沒有問題並將結果報請縣政府核備，不料卻在縣府核備下來之後，原管委突然提出異議。

對於遭到開除信徒代表一事，吳宏昱表示，在7月初新的信徒代表產生之後，因舊的代表已經卸任，對於問題的處理就應該交給新的信徒代表開會做決定，但是理應已卸任的管委會卻又召開第12屆第55次委員會議，並直接決議要開除哪些人以及哪些區的信徒代表選舉無效，顯然程序有問題。

吳宏昱還說，依照協天廟的組織管理章程，在縣府核定信徒代表選舉結果之後應在15日內召開信徒代表大會，選出主任委員、常務監事等，但因前管委會拖延了太久時間，這才透過連署並向縣府反應，已經由過半數的信徒代表推舉出召集人，並獲縣府核准後在9月3日召開信徒代表大會，在超過三分之二的信徒代表出席下舉行選舉，選出新的管委會主委、副主委等，並報將結果縣府核准，同時以寺廟負責人異動為由申請換發新的寺廟登記證；吳宏昱說，如今遭前主委提告，也只能等待司法的判決及認定。

對於協天廟鬧雙胞、發生內訌，另一名「新主委」簡蒼明則表示，大家都是要在廟裡為眾生服務，就應該要和和氣氣，妥善處理比較好，都是到廟裡做義工，卻搞成天下大亂，實在沒什麼意義。

協天廟管委會「新主委」之一的吳宏昱出示宜蘭縣政府新換發的協天廟寺廟登記證。（胡健森攝）

(中時 )