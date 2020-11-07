南市警阻詐有成效，今年度迄今警民合作，擋下近2億元詐騙款項。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

台南市警察局從2日起發動淨化治安專案，在阻詐部分績效亮眼，5天下來共組詐12件，總金額逾900萬元，其中佳里警分局還破獲車手集團，逮捕5名嫌犯；而今年截至10月底，南市警成功阻詐682件，攔阻被害款項高達1億935萬餘元，車手提領次數也逐年下降，從2016年的1萬2144次降到目前2023次。

根據台南市刑大統計，淨化治安專案績效包括第二警分局檢肅治平對象1件10人到案、第四警分局查獲改造手槍2枝、第六警分局查獲販毒案，佳里分局則破獲以25歲謝姓男子為首的車手集團，逮捕謝嫌和其下線的3名車手、1名收簿手，其中劉姓收簿手是白牌計程車，除了載車手四處領款，也會到超商收取用來詐騙的銀行存摺。

佳里分局去年曾逮捕1名車手，循線在台中追查到謝男，發現手下車手大多在南部縣市跨境領取詐款，以躲避警方追緝，再將贓款交給謝嫌轉給「水房集團」，警方昨日在台中逮到5嫌，並追查上游水房。

在警民合作阻詐部分，包括聯邦銀行台南分行行員通報警方成功阻攔民眾受騙投資200萬案等共12件；阻詐金額最高是第二分局會同台灣銀行分行成功攔阻80歲周姓老翁以假投資名億，匯款508萬9千多元。

台南市局長詹永茂表示，治安專案的執行顯示南警有決心和能力打擊犯罪維護治安，並與民眾充分合作，共同守護市民生命財產；台南市刑大大隊長林宏昇說，南市警首創「里鄰長」、「超商業者與店員」、「金融機構幹部與行員」以及「校園教官、校安人員」LINE防制詐騙4道封鎖線群組，效果顯著。

(中時 )