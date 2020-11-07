薔薔(林嘉凌)身材火辣，說話風格辛辣大膽，常成為話題人物，日前她在節目上分享，自己曾遇到愛膨風的對象，不但聲稱自己住在有錢人聚集的仁愛路上，還吹噓自己有司機接送，殊不知後來才發現全是假的，讓她感覺超反感，傻眼直呼：「真的很瞎！」

薔薔近期上《11點熱吵店》節目，透露自己才21歲時曾認識一名男子，兩人展開曖昧過程中，也意外得知對方住在仁愛路豪宅，有次約會結束，便提議要在男方回家，不料到了仁愛路之後，男方卻開始行為詭異，一直讓她繞圈子就是不下車，最後說要和朋友見面才離開。

當時薔薔感覺事有蹊蹺，往前一段路就停車觀察，竟發現男生根本是叫計程車離開，讓她當場傻眼，之後她和男方相約陽明山吃飯，對方說會請司機載他上山，薔薔便事先抵達，沒想到竟然看到男方徒步走上山，愛打腫臉充胖子的種種事蹟讓她和朋友都笑虧對方為「走上山」。

薔薔在節目上分享瞎男事蹟。（圖／翻攝自YouTube）

男方竟然徒步走上山。（圖／翻攝自YouTube）

一旁的好友凱希也接著爆料，薔薔當時被愛沖昏頭，竟一度想和「走上山」步入婚姻，讓現場來賓都十分驚訝，薔薔也解釋，後來發現男方的真面目，才從粉紅泡泡中醒來，認為這一切「真的很瞎」。

(中時新聞網)