竹市1家準公共化托嬰中心托育人員替7個月大女嬰清洗時，疑似未注意到水溫，將女嬰臀部燙到2度燙傷，社會處接獲家長反應，調閱監視器畫面即召開會議，認定托嬰中心疏失，依兒少權法規定予以處分12萬元，並命其限期改善，屆期未改善者，得按次處罰，並依規取消其準公共化資格。

今年8月底時，1名7個月大的女嬰臀部因沾到排泄物，該托嬰中心托育人員將女嬰帶至洗手台沖洗時，疑似未先確認水溫，導致熱水直沖女嬰臀腿，燙出大片面積紅腫，甚至脫皮，送醫後診斷為2度燙傷。

社會處接獲消息後調閱監視器及召開會議調查，認定該托嬰中心確有疏失，已限期要求托嬰中心改善並妥善處理後續事宜，建立安全維護機制。針對此次受傷事件，除持續加強稽查外，就托嬰中心管理、托育人員照顧知能及托嬰中心照顧環境等面向，已增加外聘專家入園輔導次數。

社會處長李季縈表示，考量此次女嬰燙傷情事，托嬰中心有管理之責，違反兒童及少年福利與權益保障法第83條規定，依兒少權法規定予以處分12萬元，並命其限期改善，屆期未改善者，得按次處罰，並依規取消其準公共化資格。

(中時 )