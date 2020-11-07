根據統計，台灣可能有40萬人，已罹患中重度肺阻塞而不自知！台灣胸腔暨重症加護醫學會7日在台中市宣導肺阻塞衛教，呼籲全民透過「1分鐘登階」檢測自身肺功能；由藝人李㼈擔任活動大使，親自率領近500位民眾進行1分鐘登階檢測，果真現場有人爬不到30階非常喘。

藝人李㼈擔任活動大使，親自率領現場近500位民眾進行1分鐘登階檢測，李㼈3分鐘就登上了頂樓，直呼：「小Case！爬幾層樓梯而已，很輕鬆一點也不會覺得喘，我的肺功能應該還算OK！」現場統計共爬出超過15萬階驚人成績。

據悉，台中將近11萬人罹患肺阻塞！台中榮總胸腔內科醫師傅彬貴指出，肺阻塞又稱為COPD，台語稱「氣囚肺」，是國人10大死因第7名，台灣每年因為肺阻塞死亡的人數逾6000人，若1分鐘爬30階內就喘到不行，建議盡快至胸腔內科檢查。

傅彬貴醫師表示，肺阻塞讓肺阻塞病情惡化，更可能惡化其他肺阻塞共病症，如心血管疾病、糖尿病、骨質疏鬆、憂鬱、肺癌等；其症狀類似感冒咳、痰、喘常被忽略，往往發現時已是中重度肺阻塞。

傅彬貴指出，計算1分鐘所爬的階梯數，如果1分鐘內，爬不到30階就喘到無法繼續爬，屬於肺阻塞高風險族群，建議至胸腔內科檢查；1分鐘爬30至50階，屬中度風險族群，須檢視自身有無吸菸史及咳、痰、喘症狀，留意肺功能。

台灣胸腔暨重症加護醫學會7日在台中市宣導肺阻塞衛教，呼籲全民透過「1分鐘登階」檢測自身肺功能。（張妍溱攝）

年輕正妹吳宜芸進行「1分鐘登階」檢測自身肺功能，表示自己常運動有助於增加肺活量及自體免疫力。（張妍溱攝）

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