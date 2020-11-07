為要求蔡政府對開放萊豬道歉，國民黨團7度杯葛行政院長蘇貞昌的施政報告，同時結合公民團體，參加秋鬥遊行反萊豬。國民黨主席江啟臣今天在臉書號召民眾一同在11月22日下午1點在凱道集結，發出人民的怒吼，讓民進黨政府看見民意的力量，並開放網友「登記參戰」。

江啟臣說，昨天國民黨立法院黨團，第7次成功阻擋行政院長蘇貞昌赴立法院報告，對黨團立委表達感謝，而每一次阻止蘇貞昌上台，就是要讓行政院知道，罔顧民意的政府，憑什麼到人民的立法院來報告。

江啟臣表示，蘇貞昌批評國民黨立委不工作、浪費納稅錢，他必須告訴蘇揆，監督政府就是我們的工作，「配合行政院演戲，把立委當橡皮圖章，才是褻瀆在野黨的角色，對不起選民託付」。

江啟臣指出，近日在黨籍立委的揭發下，發現行政院的食安、治安、廉政會報都停開，還有一大堆「法定的會議」，通通超過法定時間都未召開，這些重大的會議就是讓行政院督導各級單位，讓國家得以順利運行，現在會議停開，猶如國家施政停擺，停擺的行政院來立法院報告什麼？

江啟臣強調，議場內的事情，國民黨會繼續堅定立場，不只是阻止萊豬進口，還要監督政府，恢復政府應有的秩序；議場外的事情，他拜託大家11月22日下午1點一起在凱道集結，發出人民的怒吼，讓民進黨政府看見民意的力量。

今年秋鬥遊行的主訴求為「反毒豬、反雙標、反黨國」，主辦單位日前表示，當天將演出2009年民進黨反毒牛大遊行的復刻版行動劇，諷刺雙標政客可因時空環境不同，而背棄過去主張的價值。

(中時 )