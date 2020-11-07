中華車會與台中市府新聞局合作的道路安全嘉年華活動，獲得「國際汽車聯盟（Federation Internationale de lAutomobile, FIA）」的肯定與認同，於FIA官網專文報導介紹，是台灣首度有城市所舉辦的交通安全推廣活動，受到FIA的關注並登上官網。此外，中華車會參與道安嘉年華也獲麗寶國際賽車場支持，一同設計有趣交通安全小關卡，寓教於樂深獲小朋友喜愛。

麗寶國際賽車場指出，此次中華車會參與道安嘉年華獲得賽車場支持，一同設計有趣的交通安全小關卡，讓小朋友透過闖關遊戲，學習交通安全知識；同時也提供兒童駕照考照第二人免費的優惠活動，相當受到家長與小朋友的歡迎。

中華車會指出，全球新冠肺炎疫情嚴重，各國原先計畫的道路推廣活動都因此受到影響。但因台灣的防疫措施完善，台中市府希望仍能如期推動道路安全教育宣導，因此而促成此次活動。

中華車會表示，道安嘉年華吸引數千名市民到場參加，不僅透過活動提升道安意識，更展現台灣的防疫成果，成功吸引FIA的注意與肯定。

中華車會國際處副處長李旼接受FIA訪問時提到，與台中市政府合作非常重要，不僅結合公部門與民間力量一起推廣道安，更能讓中華車會引進FIA的資源與國際聲量，讓台灣在道路安全方面的努力被國際看見。

李旼表示，大車內輪差意外在台灣造成許多不幸的事件，未來將進一步與台中市政府合作，宣導內輪差的安全教育，期待減少悲劇的發生。這項宣導計畫也獲得FIA的支持，希望將台灣的宣導教材分享給其他同樣面臨內輪差道安危機的國家與地區，讓道路安全的推廣成為國際共享的公共財。

(中時 )