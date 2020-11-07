在過去傳統保守的觀念中，許多女性不清楚、甚至從未看過私密處的生理結構，對於私密處的困擾常常難以啟齒，隨著現代社會風氣的開放，除了健康因素考量之外，愈來愈多女性開始關心起私密部位的美觀。

年約25歲、平常會到健身房運動的小渝，前往婦產科看診時主述運動時私密部位常會夾入褲襠中間，騎腳踏車和摩托車也容易撞到，導致發癢搔抓等發炎現象，並透露大學時曾交往第1任男友，性行為會感到疼痛之外，私密部位色素沉澱、形狀不美觀，還遭到男友誤解性生活豐富，導致不歡而散；直到交往第2任男友，因為心中陰影芥蒂，交往3年多來都只是抱抱、親親，不敢有實質性生活，男友也給予尊重，最後才鼓起勇氣決定就醫尋求改善。

正常的小陰唇被大陰唇包覆、位於陰道口，扮演私密處的守門員角色，當雙腿閉攏時，小陰唇會自然合起保護陰道口和尿道，防止受到外界感染。收治前述病患的婦產科醫師郭安妮表示，經過內診檢查時，發現患者的小陰唇比較肥厚、又不對稱，明顯露在大陰唇外面，加上平時運動、褲襠的摩擦，導致反覆搔抓、發炎，小陰唇和大陰唇表皮已形成苔蘚化，觸感粗糙、還有皮屑脫落。經醫師建議進行小陰唇手術輔以美白雷射後，2邊變得對稱、弧度美觀，原本苔蘚化表皮也慢慢恢復柔嫩，不再經常發炎感染，過往心中的陰霾也終於如釋重負。

小陰唇修整術屬於門診手術，過程中會將肥厚的小陰唇進行規則對稱的修剪，使用可吸收的線縫合，可採局部或舒眠麻醉，但小陰唇富含神經末梢，敏感性高，一般建議舒眠麻醉處理。術前需6小時空腹，術後3天口服消炎和止痛藥物，可採冰敷減緩不適，術後能正常行動，建議2周後再進行劇烈運動或開始性生活。

每個女性先天的生理結構不盡相同，郭安妮指出，小陰唇肥大多為遺傳基因所致，在青春期發育成長時也會隨之長大，加上後天運動因素、穿著緊身褲等行為習慣，更容易因反覆摩擦導致黑色素沉澱、變大。也有部分女性小陰唇肥大合併陰蒂包皮過長，當性行為受到刺激會腫大，陰蒂被包皮覆蓋住，導致性反應較為遲鈍，透過小陰唇肥大合併陰蒂包皮過長手術，能一併解決性事困擾。

在門診中，常遇到有些女性患者不曉得自己小陰唇較肥大，但會詢問「為什麼我的小陰唇常常長一顆顆痘痘？」造成反覆發炎的不適，或穿褲子常覺卡卡、性行為有拉扯的痛感等；也有女性天生小陰唇比較大，但穿著寬鬆、並未遇到健康或生活困擾，因此，是否需透過手術處理，需視個案小陰唇肥大影響的程度而定。

不論私密處的小陰唇有無肥厚，平常都應保持清爽乾燥，盡量避穿緊身褲，不要熬夜避免造成免疫系統下降，容易造成「妹妹」發炎。有些女性天生體味較重、或發炎，以致異味明顯，竟想到使用人工香精滴在內褲上欲消除異味，郭安妮提醒，如此反而容易加重發炎反應，不應道聽途說，另外，私密處陰道的黏膜層本身有好菌，每天不應過度清洗，在健康狀況下勿用陰道灌洗液，以免導致發炎感染的反效果。

(中時新聞網)