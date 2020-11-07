創世基金會台東院於7日在桂田喜來登舉行「公益同樂會」，由動畫人物「波力救援小英雄」帶領台東地區的小朋友一起做愛心，為植物人募集安養經費。

活動由舞蹈老師林庭瑤帶領「台東現代爵士舞蹈團」開場，表演「安全帽舞」提醒青少年朋友「騎乘機車必戴安全帽」，保護自身與他人的用路安全；另有警察局辦理交通安全守則有獎徵答，讓現場小朋友踴躍舉手搶答。

「波力波力波力，一直勇往直前，聽見大家的呼喚，立刻出發去救援，他們是救援小英雄。」最後孩子們以高分貝齊唱，迎接「波力救援小英雄」人物波力與安寶出場，大小朋友一同唱跳、合影與摸彩，為公益活動畫下完美句點。

創世基金會表示，感謝台東桂田喜來登飯店贊助場地，讓100多位家庭共襄善舉，留下開心親子回憶。此外，他們秉持「安養一位植物人、安穩一個家庭、安和一個社會」的理念，為清寒植物人家庭服務至今，強調台東當地沒有大型企業，善款募集十分不易，呼籲大家伸手支援愛心。

(中時 )