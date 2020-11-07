永安區石斑魚節7日登場，民進黨立委邱志偉與永安區漁會歡迎全台民眾到永安品嚐最鮮美的石斑魚。邱志偉說，永安石斑魚以冷排水養殖，該地石斑魚特別好吃，現在吃石斑正是時候，歡迎大家踴躍購買。

今年受到新冠肺炎疫情的衝擊，原本外銷為主的永安石斑魚銷路受阻，邱志偉在2月間就邀請漁業署與永安區漁會、漁民座談，了解漁民心聲，並宣導紓困事宜。

邱志偉請國軍單位購買石斑魚，增加石斑魚銷量，推廣石斑魚從辦桌菜走入家常餐桌，石斑魚的銷售據點也愈來愈多元，連鎖通路、市場攤商、電商通路都能買得到。

邱志偉表示，目前看來肺炎疫情還會持續，但石斑魚還是要養殖、要銷售，請全國民眾踴躍購買，一同品嚐最優質的永安石斑魚。

永安的石斑魚是以「鑽石水」養殖，這是中油永安液化天然氣廠抽取海水熱交換的冷排水，夏季溫度維持約為22度，在炎熱的天氣下以鑽石水加入養殖石斑魚池中，魚就像在「吹冷氣」的環境中成長，讓永安的石斑魚品質優異，肉質Q彈。

此外，對於永安區民眾一直困擾的淹水問題，邱志偉說，目前正在施工的北溝排水2、3期工程，完工後將大幅改善永安易淹水的狀況，工程在他的爭取下，水利署、中油及台電共支持3.5億的經費。

(中時 )