新北市與海保署合作試辦「廢棄網具回收再利用計畫」，10月起在淡水第二漁港成立北台灣第1座廢棄漁網回收中心，以每公斤15元價格，向漁民收購廢棄網具，經清潔、分類後，重製成紡製品或太陽眼鏡等生活用品；農業局長李玟表示，迄今已回收近20噸，感謝漁民共同為海洋永續盡一份心。

根據行政院海岸淨灘成果顯示，廢棄漁網、漁具和保麗龍等垃圾，並列為海漂垃圾主要汙染源頭；新北市府2017年邀集漁民組成「藍海艦隊」，將打撈到的垃圾帶回岸上處理，並落實刺網實名制，盼從源頭開始管制。

李玟指出，今年10月6日起，新北市進一步與海保署合作試辦「廢棄網具回收再利用計畫」，以每公斤15元價錢，收購漁民初步處理後的廢棄網具，送交到淡水第二漁港的回收中心，經過細部清潔、拆除、分類，透過廠商專業技術，將廢棄網具再製成塑膠原粒，重製成紡製品、太陽眼鏡等生活用品。

「短短1個月，回收廢棄漁網近20公噸！」協助執行計畫的淡水區漁會分享，廢棄漁具堆置不僅影響環境，更是破壞生態，這次透過廢網回收計畫，短短1個月時間，漁會回收量近20公噸，甚至有些漁民利用天氣不好的閒暇時間，與漁工一起拆解廢網的浮子、沉子及網繩，分擔繁雜的分類工作，共同為海洋生態盡一份心力。

有些漁民利用天氣不好的閒暇時間，與漁工一起拆解廢網的浮子、沉子及網繩，分擔繁雜的分類工作，共同為海洋生態盡一份心力。（新北市漁業處提供／許哲瑗新北傳真）

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