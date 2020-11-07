統一獅前役打線甦醒，將戰線延長至台中，今天面對中信兄弟投手三冠王德保拉，打線上也再做微調，由右打的江亮緯先發鎮守中外野、打第一棒，試圖攻破德保拉將戰線延至第7戰決生死。

悶了前4場的猛獅打線終於在第5戰甦醒，後段棒次的潘傑楷、林靖凱、林祖傑及林祐樂表現亮眼，成功將羅傑斯打退場，將系列賽扳成2比3。

今天面對兄弟王牌投手德保拉，統一在打線上也做出變動，由右打的江亮緯先發鎮守中外野，三壘交給陳鏞基，一壘則是潘傑楷，蘇智傑此役仍繼續坐板凳。

總教練林岳平解釋，「蘇智傑及唐肇廷本季對戰德保拉佔不到優勢，與其這樣就多一個右打的外野，就試試看，都已經打到這裡了。」

除了中線守備做出微調外，今天三壘也由老將陳鏞基鎮守，潘傑楷移防一壘，「餅總」說：「郭阜林的左手上次撲接時的傷還在，導致守備也會比較不穩定，守備不穩、打擊也沒特別火燙，就微調一個比較健康的。」

統一在先發打線做出調整，最終目標就是要突破德保拉的封鎖，因本季德保拉面對統一先發8場，拿下6勝，而他拿下勝投的比賽幾乎都至少投滿7局，只有1場無關勝敗的比賽5局退場。林岳平說：「他對我們都沒在投不好的5局前退場，就看能不能在今天出現，關鍵一次就好。

(中時 )