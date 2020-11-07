新竹縣消防局為提升災害現場救助任務技能，在義消和救護義消中擇優成立「義勇特種搜救隊」，2月舉辦營建義消強化訓練營，在疫情穩定後再做受訓，7日在竹北分隊訓練場進行成果驗收，期盼強化各項救援技能，讓救援能力再升級。

消防局長孫福佑表示，重大災害發生時，大多需要救災救護技能的人員共同處理，成立新竹縣義勇特種搜救隊，成員可說是臥虎藏龍，這次進行為期4週8場的強化訓練營。

訓練營成員有山域響導、繩索、水域證照及汽車修護等救護技術等專業技能，更有2位女性加入營建義消，在訓練過程中奮強不懈克服難關，順利完成4週強化訓練，充分展現「鳳凰人」攻堅克難永不退卻精神。

消防局指出，受訓人員都在下班後至竹北分隊進行夜間強化訓練，不單單只是車輛或建築物破壞救援，並增加山域搜索及地震救援等項目，期擴展成多元全方位的機能型義消救援隊伍。

由於新冠肺炎疫情影響促使國內旅遊興起，民眾到山區旅遊不時傳出山域迷途意外，這次強化訓練讓有山域地形地物專業的受訓人員，第一時間搭配消防人員投入協尋，以利快速排除民眾迷途受困情事。

新竹縣義勇特種搜救隊成員，強化繩索攀登技巧。（消防局提供／羅浚濱新竹傳真）

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