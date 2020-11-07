納豆近日錄沈玉琳主持的民視《玩命街頭》，先是帶大家體驗「卡巴迪」運動，兩人分組對抗，納豆以髮型優勢，迅速化身成「鬃毛獅」，對沈玉琳與蘿拉等一干「鬣狗」發出攻擊，他以一記閃電突襲，搭配突進滾地華麗翻身，光榮贏得比賽，最後還豪捐通告費，給卡巴迪運動實際支持。

刺激的運動結束，納豆帶眾人體驗「舒服的排毒服務」，沈玉琳期待地躺上床，服務小姐立刻不由分說，拿長管插入他菊花，換來一聲貫穿耳膜的淒厲哀號，原來所謂的排毒服務是「大腸水療」，讓他嚇得逃離現場。換納豆進行體驗，沈玉琳不改整人惡習，趁亂掀開蓋在納豆胯間的遮羞布，他的私處瞬間裸露在眾人面前，讓女助理主持蘿拉遭受正面衝擊，驚叫出聲，現場一陣混亂，納豆不禁大罵沈玉琳「肖查埔」。

納豆（右）私處走光超崩潰。（民視提供）

最後一個行程，納豆荒謬表示要帶大家去「吃垃圾」。四人一坐下，老闆娘便毫不客氣大喊：「你們四個都是垃圾！」原來，納豆帶大家來到一間賣「垃圾麵」的50年老店，因應食材不浪費，麵裡都會將當日所準備的主材料混搭入料而得名。納豆發揮長期主持美食節目練就的「神之舌」，一喝湯頭就如神明降駕，迅速辨認出湯頭配方，讓老闆娘趕緊喊卡。最後沈玉琳拜託納豆帶他們一起去金馬獎見世面，卻慘遭拒絕，這才結束荒謬的一天。

(中時 )