行政院長蘇貞昌今出席行政院長蘇貞昌今出席「第73屆醫師節慶祝大會暨資深醫師及醫療典範獎頒獎典禮」；他致詞時強調，行政院編列10億經費，讓偏鄉的公費醫生留下，他也鼓勵要退休的醫生繼續在有需要的地方服務。他還對衛福部長陳時中說：「建議陳部長，加一款，頭髮比院長多的不可以退休」。

此外，今天蘇貞昌的女兒蘇巧慧也一同出席，蘇貞昌致詞時也不忘點名蘇巧慧說，陳部長要寬列經費，讓醫護人員得到必要的資源做支持。「我相信像蘇巧慧立委在立法院，也是立委的邱泰源理事長帶領下，舉手贊成」。

蘇貞昌致詞指出，台灣正如時代雜誌介紹，防疫是世界第一名，是亂世中的福地，台灣之所以能夠這樣，最要感謝是全體人民支持政府還有在第一線，保衛人民安全、為公衛把關的全體醫護人員。

他說，今天醫師節大會上，他特別專程趕來，誠心誠意、鞠躬敬禮、謝謝；邱泰源理事長跟醫界關係，貢獻很多寶貴意見，在立法院指教行政院，監督行政團隊應把意見向總統報告，告訴行政團隊應該怎麼做；而行政院也傾全力做到，讓大家滿意，讓台灣在方方面面，不止現在守得住，未來更需要安全、健康。

他指出，可能在有限的資源的情形下，一時之間沒有辦法大家都滿意，也知道有好多意見，其實難以讓全體長期滿意，所以如果三十幾個部會首長在一起開會，最長定期開會就是衛福部長陳時中，在防疫上被大家講，都要順時鐘不能逆時鐘，那代表其實不是陳一個人，是背後那麼多醫護團隊給的支持。

最後蘇貞昌表示，台灣不只防疫被看見、被肯定，也最健康、最安全、最幸福的國家。

(中時 )