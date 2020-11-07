苗栗縣政府7日舉辦新住民幸福家庭表揚活動，感謝新住民姊妹對家庭的付出。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府7日舉辦新住民幸福家庭表揚活動，縣長徐耀昌推廣新住民異國美食。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府7日舉辦新住民幸福家庭表揚活動，縣長徐耀昌推廣新住民異國美食。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府7日舉辦新住民幸福家庭表揚活動，12組家庭獲獎，其中獲苗栗市公所推薦的菲籍配偶葛蜜娜，與相差10歲的身障丈夫一起上台領獎，格外引人注目，葛蜜娜與丈夫在教會網站認識，視訊網戀長達1年後步入禮堂，嫁來台灣8年的她克服語言及文化差異，活躍於教會活動與社會服務。

來自菲律賓的葛蜜娜與劉姓丈夫十分恩愛，2011年她透過耶穌基督後期聖徒教會的網站，認識患有腦性麻痺的丈夫，兩人透過友人翻譯陷入愛河，視訊長達1年後決定婚嫁，男方家屬曾一度不贊同婚事，最後透過當時擔任苗栗支會的主教洪維甫，帶著男方到菲律賓提親，才促成這段良緣。

葛蜜娜剛到台灣時不會中文，但為了融入台灣生活她慢慢學習，如今中文對答順暢，受訪時還不時擁抱丈夫，大方直言「就愛他！」，葛蜜娜曾當過導遊、餐廳經理工作，目前服務於苗栗市公所園燈所擔任清潔員，丈夫則以賣刮刮樂維生，兩人以共同信仰克服身心及國界的藩籬，沒生小孩依然幸福。

社會處指出，葛蜜娜長期任教於救國團，關懷學習英文的孩子們，在市公所服務期間，工作敬業認真，因此受到公所及評審委員的肯定。苗縣已有超過1萬6000名新住民姊妹，約12戶家庭就有1戶的女主人是新住民，苗栗縣長徐耀昌表示「生活在苗栗，我們都是一家人」，尊重並包容多元族群文化，也感謝新住民姊妹對家庭的付出。

(中時 )