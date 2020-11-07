女團PER6IX短短半年連續發行兩張單曲，第二張EP《頑美Naughty Beauty》的同名主打歌MV中，更是展現她們整齊劃一的舞蹈實力，點閱已突破170萬的觀看次數；PER6IX本週釋出第二波抒情主打〈很可以〉的舞蹈教室版影片，相較於主打歌〈頑美〉的較重節奏感及手轉舞，〈很可以〉雖走抒情及甜美風格，但堪稱是她們六人心中的「大魔王」曲目，因這首歌的舞蹈細節的動作太多，練習時每跳完一次都讓團員們暈頭轉向，向舞蹈老師求饒：「拜託饒了我們吧！」但也因為不斷轉來轉去的走位變化很多，成員申力安甚至在團練時，常常轉了一個方向就不小心背對大家，被其他團員提醒才驚覺自己方向不對。

PER6IX官方Youtube頻道6日釋出她們首檔專屬團體綜藝節目《PER6IX頑美的旅程》，講述女孩們前往宜蘭，即將踏上一趟三天兩夜的旅程，讓平時都關在練習室排練的女孩們大喊終於可以實現六人共同出遊的願望；影片一開始安排PER6IX搭乘豪華版保姆車，讓六位女孩都天真以為，這是一趟可以拍遍網美照、吃盡美食、拋開培訓課程的耍廢之旅，殊不知一踏入民宿就收到工作人員遞上任務的信封，表示此趟旅程是公司替她們在演唱會前安排的移地訓練，行李都還沒放好就出現層層困難！連選要住哪個房間都有關卡，PER6IX在後面的節目中，也即將迎來天翻地覆的辛苦考驗。

經過兩張單曲的洗禮，PER6IX也成為各大校園學生們爭相邀請的團體，日前她們更到成員馬瑋伶正在就讀的學校景美女中進行校園演唱，因為當天有許多同學及師長在台下觀看表演，平時古靈精怪的老么瑋伶喜歡逗大家，那天竟顯得特別少話，平時在團體裡跟她感情很好的名慧也老早察覺到瑋伶的緊張，於是名慧也找其他團員陪她聊天，希望可以緩解瑋伶的緊繃情緒。瑋伶則一臉苦笑自行懺悔說，當天真的太緊張導致舞步跳錯都沒意識，是後來看經紀人幫忙拍的影片才發現，讓五位姐姐都忍不住笑出聲說：「瑋伶緊張的時候真的太可愛了！」

女團PER6IX。（喜歡音樂提供）

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