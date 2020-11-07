高雄1名在醫療院所擔任護理師的林姓婦人，疑似沒有注意到剛出生不到1個月的兒子溢奶，噎住呼吸道，睡醒後才發現兒子已經窒息死亡，情急之下，竟把屍體用垃圾袋包住丟棄，還拿友人小孩照片申辦健保卡，想粉飾太平，高雄地院依遺棄屍體、偽造文書罪判她8月徒刑，得易科罰金。

判決指出，2016年6月時，林婦在高雄長庚醫院產下1名男嬰，但一直到同年11月都沒有帶男嬰去注射疫苗，衛生局便通報社會局人員前往查訪，無果後，再交由檢警查辦，其中還發現林婦曾替男嬰申辦過健保卡，而在調查期間，2018年8月底，林女竟又拿鄭姓友人的女兒照片，到中央健保署，以遺失為由，申請補發健保卡。

最後檢警鍥而不捨追查，終於突破林婦心防，坦承兒子早就死亡丟棄。據她供稱，在高雄長庚產下男嬰就帶回照顧，不料7月間有天她餵完奶後，就跟著兒子小憩，等到睡醒卻驚覺兒子疑似溢奶，呼吸道阻塞窒息慘死，當時慌了手腳，只知道痛哭，又怕被人發現，便把小孩用垃圾袋裝起，放到大樓的垃圾間棄屍。

林婦也坦承，擔心被發現，才向親友借照片申請健保卡，本以為如此以來就可以神不知鬼不覺，沒想到還是曝光。

但由於已經找不到男嬰屍體，證據不足，無法確認死亡原因，因此沒有起訴過失致死罪，再加上林婦坦承犯行，態度真切，具有悔意，法官考量後，依遺棄屍體罪判刑6月，得易科罰金，偽造文書罪判刑3月，得易科罰金，應執刑徒刑8月，得易科罰金，可上訴。

(中時 )